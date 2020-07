Wie biedt? Maria, Jozef, adventskrans en orgelpijp te koop: de kerk in Herpt moet leeg

Er staat een kerststal in de Heilige Catharina van Alexandriëkerk in Herpt. Da’s heel normaal, althans in de tweede helft van december. Maar dat Jezus, Maria, Jozef, herders, schapen, os, ezel en drie koningen midden in de zomer van de zolder zijn gehaald om te prijken in de Heilige Catharina van Alexandrië is wel heel bijzonder. Heeft alles te maken met een veiling die deze zaterdag in het godshuis van Herpt plaatsvindt. De kerk staat in de verkoop, dus moet die leeg worden opgeleverd.