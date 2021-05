Wie een 'miniwoning’ wil, kan nog in Sprang-Capelle terecht: bouw van wijkje met tiny houses in zicht

‘Het Woudrichem van toen zag er niet uit’; stadsher­stel kwam 50 jaar geleden in een stroomver­snel­ling

16 mei WOUDRICHEM - Het is deze maand vijftig jaar geleden dat prins Claus het startsein gaf voor het herstel van de vesting Woudrichem. Overbodig was dat stadsherstel bepaald niet, de vesting was sterk in verval geraakt. Begin van de jaren 60 was dertig procent van de huizen onbewoonbaar. Veel monumentale panden verkeerden in slechte staat.