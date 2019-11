Wie gaat er nog naar een oldskool reisbureau?

Waalwijks college wijst kritiek van de hand: ‘wel oog voor overlast Loeff­straat’

19 november WAALWIJK - De klachten over overlast bij het pand Loeffstraat 55 in Waalwijk worden wél serieus genomen. Dat stelt het college naar aanleiding van kritische vragen van de SGP. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de huisvesting van zestien arbeidsmigranten in het pand. De SGP zet vraagtekens bij de gevolgde procedure, maar volgens het college is er niets vreemds aan.