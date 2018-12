Wie gaat Het Run exploiteren: bekende of ‘verrassende’ vierde

Gewonde bij kop-staartbot­sing op Mid­den-Brabantweg ter hoogte van Kaatsheu­vel

6:15 KAATSHEUVEL - Op de Midden-Brabantweg in Kaatsheuvel is in de nacht van vrijdag op zaterdag één iemand gewond geraakt bij een kop-staartbotsing. Dat gebeurde rond 04.30 uur op de weg van Waalwijk richting Tilburg.