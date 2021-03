Wie is de mooiste? Heusden, Woudrichem of toch nog een andere vestingstad

Marieke Haafkens , route-expert bij ANWB Eropuit, wordt meteen enthousiast als ze de verkiezing toelicht. ,,Er valt zo veel te zien en te beleven in die steden. Heel wat mensen zullen onder de genomineerden plaatsen tegenkomen die ze niet eens kennen. Het mooie van al die vestingen is dat je er heerlijk kunt wandelen zonder direct in een massa te belanden. We laten het aan het publiek om te bepalen welke de allermooiste is. Er zitten heel bijzondere pareltjes tussen.”