Wie is fatsoensnormen kwijt: SGP of het Waalwijkse college?

WAALWIJK - Ook iets kleins kan tot flinke irritaties leiden. De SGP en het Waalwijkse college zijn het niet eens over de aanhef boven een brief. Moet dat persoonlijk of algemeen? De ergernissen over (gebrek aan) respect vliegen over en weer.

Wat is beleefd? Als het om fatsoensnormen gaat, lopen de meningen van de SGP en burgemeester en wethouders in Waalwijk nogal uiteen. De twee partijen vliegen elkaar nu in de haren over het gebruik van de aanhef ‘Geachte mevrouw, heer.’

Blijkbaar zit het de SGP al een tijd niet lekker. De staatkundig gereformeerde partij is onbetwist koploper als het gaat om het aantal schriftelijke vragen aan het college. Na een vragenvuur over het nieuwe schoenenmuseum wilde de SGP toch even haar irritaties kwijt, want in de beantwoording van het college was opnieuw de aanhef ‘Geachte mevrouw, heer’ gebruikt.

,,Ongepast”, meent de partij. ,,Wij ondertekenen onze brieven met onze naam en wij stellen het op prijs wanneer u ons bij onze naam, dan wel als fractie aanspreekt.”

De kritiek van de SGP is niet mals. ,,De door u gebruikte aanhef getuigt niet van respect of van enige inspanning om fatsoensnormen in acht te nemen.”

De partij zegt het zich niet persoonlijk aan te trekken, omdat het ook bij andere fracties gebeurt. Toch geeft de SGP het college nog even een dringend advies mee. ,,Doe niet mee met de trend van het langzaam loslaten van respectvolle omgangsvormen. Ben u bewust van de voorbeeldfunctie die u hebt.”

