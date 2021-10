Wie is toch die ándere onbekende soldaat van het Kapelsche Veer?

Gastheer zélf op de planken als herr Von Trapp: ‘Die adrenaline, ‘s nachts zing ik nog do-re-mi-fa-sol’

WAALWIJK - Binnenkort in dit theater: een wel heel opvallende gast op de planken van De Leest. Bedrijfsleider Geert van den Enden staat begin november in zijn eigen theater als kapitein Von Trapp in The Sound of Music.

23 oktober