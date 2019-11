Wie is toch die Jules Deelder in Herpt? Streekarchief buigt zich over oude foto’s uit het dorp

Leo Swaans heeft zijn leven lang in het onderwijs gewerkt. Je zou denken: orde houden is geen enkel probleem. Deze woensdagmiddag is dat in het dorpshuis van Herpt kennelijk heel erg lastig. Als er weer een foto van járen geleden op het doek verschijnt, neemt onmiddellijk het geroezemoes toe. Mensen, die allang het tijdelijke voor het eeuwige hebben verwisseld, komen nog heel even tot leven. Of niet, weet niemand wie het is. In ieder geval: het maakt de tongen los.