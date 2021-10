Wie is vergeten zijn auto in Sprang-Capelle op te halen? Gemeente wil wagen snel weg hebben

SPRANG-CAPELLE - Wie heeft zijn of haar auto in de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle laten staan, en is die 'vergeten’ op te halen? De grijze Opel trekt inmiddels de aandacht, met de roodwitte linten van de gemeente Waalwijk eromheen. Die wagen moet daar heel snel weg.

De eigenaar of gebruiker heeft netjes een briefje achter het raam achtergelaten. 'De auto is uitgevallen, ik ben lopend naar de bushalte in Sprang-Capelle.’

De bestuurder mist zijn wagen blijkbaar helemaal niet. Want hij is de auto later niet meer op komen halen. En die staat er nu alweer een hele poos op de drukke weg in Sprang-Capelle geparkeerd. En dat is niet handig. Dat is ook een toezichthouder van de gemeente Waalwijk opgevallen.

Rekening naar de eigenaar

Reden om in te grijpen. Om de auto zijn de rood met witte linten gehangen, zodat die meteen in het oog springt. Op de voorruit, net naast een grote barst, hangt nu een ‘dagtekening’ van de gemeente. De boodschap in het Nederlands en in het Engels is duidelijk. De eigenaar heeft nog een kleine week de tijd om de auto die vol spullen ligt, te verwijderen. Gebeurt dat niet, dan doet de gemeente het. En de rekening gaat in dat geval naar de eigenaar of gebruiker, als ze die achterhaald heeft.

Wie door allerlei drukke werkzaamheden nog geen tijd heeft gehad om de auto op te halen, kan dat dus nu beter wel snel doen. Het dreigt anders een dure grap te worden.

Volledig scherm De bestuurder van de auto had wel netjes een briefje achtergelaten. © Michel Koster