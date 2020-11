Wie laat er nu een grote zak geld liggen? De broertjes Schreuder dus!

Medisch centrum in GGZ-ge­bouw en wonen in zusterflat Waalwijk

9:01 WAALWIJK - Het oude GGZ-gebouw op de hoek Burgemeester Verwielstraat/ Kasteellaan in Waalwijk wordt omgebouwd tot medisch centrum. In het centrum komen onder meer een huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapeut. Daarnaast zijn er plannen voor 24 appartementen in de witte toren van het gebouw.