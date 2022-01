Wie niet kan wáchten met stemmen krijgt in Heusden extra kansen

Vooraf kunnen stemmen is op zich niet nieuw, dat kon vorig jaar tijdens de Kamerverkiezingen ook al. Toen was die mogelijkheid echter vooral bedoeld voor mensen die in de risicogroep voor Covid-19 vielen. Dit keer is die beperking er niet: alle stemgerechtigden uit de gemeente (waaronder 539 18-jarigen die voor het eerst mogen) kunnen maandag op vier stembureau's terecht en dinsdag weer op vier andere. Maandag 14 maart zijn de gemeentehuizen in Vlijmen en Drunen, Het Patronaat in Nieuwkuijk en Seniorensociëteit Heusden daarvoor ingericht. Op dinsdag 15 maart staan de deuren van D’n Elshof in Elshout, De Schakel in Oudheusden, De Steeg in Haarsteeg en van ttv Hooghei op Vlijmen/Vliedberg open voor ‘vroegstemmers'.

Quote Fijn als het ook dan druk wordt, ook voor de stembureau­le­den Willemijn van Hees, burgemeester Heusden

Wat burgemeester Willemijn van Hees betreft gaan al veel mensen die twee dagen stemmen. ,,Fijn als het ook dan druk wordt, ook voor de stembureauleden.” De uitslagen van maandag en dinsdag worden woensdagavond 16 maart vlak na 21.00 uur, als alle stembureau's sluiten, al bekend gemaakt; ze worden woensdagochtend al geteld.

Volledig scherm willemijn van hees burgemeester heusden © Jan Zandee De bekendmaking van de uitslagen zal vrijwel zeker niet zijn op de bekende drukbezochte verkiezingsavond in het gemeentehuis in Vlijmen. ,,We gaan er vanuit dat de coronamaatregelen nog niet zover zijn versoepeld", licht een woordvoerder toe. Daarom is gekozen voor digitale uitzendingen vanuit het gemeentehuis, te volgen via een livestream. Mogelijk wordt, als de situatie dat toelaat, gekozen voor een tussenvorm, laat burgemeester Van Hees weten. ,,Hoe het ook wordt, we proberen er een spannende en feestelijke avond van te maken, de verkiezingen leven enorm.”

Heusden heeft geen moeite met de bemensing van de stembureau's, er is net als de voorgaande keer een reservelijst. Ook stemmentellers zijn er genoeg. Het tellen is gemakkelijker dan bij de Kamerverkiezingen. ,,Toen had je van die grote vellen, alleen al het uitvouwen daarvan was veel werk. Nu zijn er veel minder partijen, met meestal kortere kandidatenlijsten.”

Tien partijen

In Heusden doen tot nu toe tien partijen mee. Nieuwkomers zijn Heusden Verbindt en 50PLUS. PvdA en GroenLinks doen als één lijst mee. Landelijke partijen kunnen zich tot 31 januari aanmelden om onder naam mee te doen. Andere deelnemers die zich voor die datum aanmelden, doen mee als 'blanco’ lijst.

Opnieuw gelden op de stembureaus een aantal regels vanwege corona. Zo is het dragen van neusmondmaskers verplicht, zijn er kuchschermen, en geldt de anderhalve meter afstand. Iedereen krijgt van tevoren een gezondheidscheck met vragen. Wie één of meer ‘ja's’ moet invullen, wordt geacht niet zelf te gaan stemmen maar iemand een volmacht te geven. Iedereen krijgt een eigen rood potlood, dat na het stemmen mee naar huis mag worden genomen.

Zorgcentra

Heusden heeft in maart 21 stemlokalen met in totaal 28 stembureau's. De Bussel in Vlijmen is afgevallen, daarvoor in de plaats heeft De Korf een extra stembureau gekregen. Op dinsdag 15 maart zijn in zorgcentra De Zandley in Drunen (10.00 tot 11.30 uur) en Sint Janshof in Vlijmen (14.00 tot 15.30 uur) stembureau’s ingericht, alleen bedoeld voor bewoners, zorgpersoneel en eventuele begeleiders van bewoners.

Verkiezingen ♦ Een accommodatie die wordt gebruikt als stemlokaal krijgt 150 euro vergoeding. Horecagelegenheden hanteren eigen tarieven. ♦ Stembureauleden krijgen 130 euro vergoeding, de voorzitters 150 euro. Voor het volgen van de verplichte training en het tellen van stemmen krijgen ze 50 euro. Stemmentellers ontvangen 30 euro. Reserveleden die niet worden ingezet krijgen 25 euro. ♦ Heusden is aan vergoedingen voor stembureauleden 33.840 euro kwijt. Aan stemmentellers 3.360 euro. De vergoeding voor stemlokalen bedraagt ongeveer 4.650 euro. ♦ Vanuit het Rijk is 63.160 euro beschikbaar voor de extra kosten vanwege de extra kosten rond Covid-19.