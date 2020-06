Wie wel en wie niet? Slechts 30 bezoekers toegestaan in doorgaans volle kerken in Werkendam en omgeving

Pas sinds 1 juni staan de kerkdeuren weer op een kier. Volgens de regels van het RIVM mogen dertig mensen de dienst bijwonen. De Bethelkerk, de grootste van Werkendam met 1400 zitplaatsen, ontving op Tweede Pinksterdag al de eerste kerkgangers, zij werden persoonlijk uitgenodigd door scriba J. de Ron. "We maken een zorgvuldige selectie uit de ledenlijst, een lastige klus. Je zou iedereen wel willen uitnodigen".

Wel of niet meezingen

De gemeente koos voor een gemêleerd gezelschap van jong en oud, alleenstaanden en gezinnen. Tijdens de dienst mochten de gemeenteleden wel meezingen. "Ons kerkgebouw is zo groot dat het ons inziens wel verantwoord is om te zingen", zo laat De Ron weten. Dit in tegenstelling tot de Biesboschkerk in Werkendam, daar mochten de twintig genodigde gemeenteleden alleen mee neuriën.

Het leidde bij voorganger Henri Dekker nog bijna tot een verspreking toen hij tijdens de dienst de gemeente uitnodigde mee te zingen. Één van de genodigden is Gerda Klop, ze parkeert haar auto naast de kerk. "Fijn dat ik weer naar de kerk mag, ik heb vooral de saamhorigheid gemist". Bij de deur van de Biesboschkerk staat Huig Schaddelee, hij wijst de kerkgangers op het ontsmetten van de handen. De koster begeleidt de kerkgangers naar hun stoel. De dienst vanuit de Biesboschkerk is voor de thuisblijvers live te volgen via youtube.

Alleenstaanden

De wijkpredikant Guido van der Neut vertelde zaterdag dat de keuze voor de kerkgangers was gevallen op alleenstaanden. "Zij hebben toch het meest geworsteld met de eenzaamheid, we hebben een selectie gemaakt van zeventig alleenstaanden die één voor één zijn gebeld. Sommigen wilden liever wachten, ook rijdt onze kerkauto nog niet" Zelf zegt hij wel klaar te zijn met het preken voor een lege kerk. "De eerste paar weken voelde het nog als een nieuw soort saamhorigheid, maar de lol is er nu wel af. Als dit nog tot december duurt, vind ik dat heel zwaar. Het wringt met het gemeenschap zijn".

Volledig scherm kerken in werkendam opende weer haar deuren wel onder strikte maatregelen zo mochten er in de biesbosch kerk hier op beeld maar 20 kerkgangers die ruim uit elkaar zaten voor de mensen naar binnen mochten moesten ze eerst de richtlijnen lezen die buiten op de ruit hingen[foto ricardo smit]. © foto ricardo smit

Persoonlijke ontmoeting