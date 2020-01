Wie wil zijn eigen toilet open stellen voor publiek? Waalwijk zoekt nieuwe openbare wc’s

Mensen met hoge nood moeten nu vaak nog hard zoeken naar een openbaar toilet in de gemeente Waalwijk. Vooral voor mensen met een beperking is het behelpen.

Vorig jaar trok de landelijke Toiletalliantie aan de bel. Gemeenten moeten wat doen aan het tekort aan openbare toiletten.

In Waalwijk heeft de gemeente zelf twee openbaar toegankelijke toiletten: één in de hal van het gemeentehuis en één bij de rijwielstalling bij de Els/hoek Mr. van Coothstraat. Verder kunnen horecazaken, winkels, buurthuizen, theater en bibliotheek hun toiletruimte beschikbaar stellen, zonder dat iemand verplicht is een consumptie te kopen.

Nationaal toiletsymposium

Via de Hoge Nood-app kunnen mensen zien waar het dichtstbijzijnde openbare toilet is. Winkels, bedrijven en instellingen moeten wel zelf doorgeven of zij zo’n voorziening hebben. De gemeente heeft de ondernemers in het Waalwijkse centrum al gewezen op de app. Toch valt het aantal aanmeldingen nog tegen.

Waalwijk heeft onlangs deelgenomen aan het nationale toiletsymposium. Naar aanleiding van de ervaringen van andere gemeenten gaat ze ‘toilethouders’ nu actief benaderen.

De gemeente Waalwijk hoopt met een persoonlijke benadering winkeliers en instellingen eerder over de streep te trekken om hun toiletten open te stellen voor openbaar gebruik. ‘Wij willen dit doen in nauwe samenwerking met het VN-panel in oprichting’, stelt het college na vragen van de SGP.

In dit panel komen ‘ervaringsdeskundigen’ die weten tegen welke problemen mensen met een beperking aanlopen. Het gaat zich inzetten om deze groep goed mee te laten doen in de maatschappij. Dat gaat veel verder dan alleen voldoende toiletten. Ook wordt bijvoorbeeld gekeken naar de toegankelijkheid van gebouwen.