Wie zit er in godsnaam te wachten op The Exorcist in Dussen?

Man verduis­tert cadeaukaar­ten en koopt daarmee luxegoede­ren: arrestatie­team houdt hem aan in Waalwijk

WAALWIJK - Een arrestatieteam van de politie is dinsdagochtend rond 06.00 uur een woning binnengevallen in Waalwijk. Volgens de politie is daarbij de hoofdbewoner aangehouden. Hij wordt verdacht van het verduisteren van cadeaukaarten van een winkelketen en witwassen van geld.

20 december