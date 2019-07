Wielercafé Vlijmen: Olympia's Tour niet met chocoladebenen gewonnen

VLIJMEN - Wielrennen was pakweg zestig jaar geleden nog een avontuur, zo vertelden oud-renners maandagavond tijdens het wielercafé in de kantine van voetbalvereniging Vlijmense Boys in Vlijmen. ,,In San Remo doken ze met z'n allen de apotheek in.”

Een chocoladefabriek sponsorde De Zwaluw uit Vlijmen, maar de wielerploeg reed bepaald niet met chocoladebenen in de Olympia's Tour van 1959. In de ploegentijdrit - de tweede etappe - pakte Huub Zilverberg de eerste plaats om die niet meer af te staan. Opmerkelijk was dat Bart van de Ven het sprintersklassement won, want zijn eindschot was niet fameus. ,,Ik pakte de meeste punten met tussensprints", vertelde de Vlijmenaar tijdens het wielercafé in een volgepakte kantine. ,,Ik ging van meet af aan op avontuur. Reed ik tachtig kilometer voorop.”

Arrogantie

Het avontuur bij de profs duurde voor Ab Sluis maar een maand of vier. De arrogantie van Jacques Anquetil, destijds dé grand seigneur in het wielerwereldje, beviel hem niet. ,,Dertig kilometer me het apelazarus gereden om hem een bidon te brengen. Hij zei: ,,Merci, Albert." Pakte twee slokken, flikkerde 'm weg. Respectloos."

Quote We waren amper de Italiaanse grens over, doken al die renners in San Remo de apotheek in. Ab Sluis

Wat Sluis nog het meeste tegenstond: ,,We waren amper de Italiaanse grens over, doken al die renners in San Remo de apotheek in." Doping dus, al valt dat woord niet eenmaal in het gesprek met Henk Mees en zijn sidekick Danny Nelissen.

Keurslijf

Avonturieren in het peloton, dat kan niet meer. De belangen zijn kennelijk te groot geworden. Steeds meer renners worden in een keurslijf geperst. Dat ondervond ook Mike Teunissen toen hij voor Sunweb reed. ,,Ik kreeg er onvoldoende kansen", zei de Rosmalenaar. Dus keerde hij terug bij Team Jumbo-Visma. ,,Daar worden koersen op een andere manier benaderd en dat past beter bij me."

Het leverde de 26-jarige renner twee fraaie overwinningen op, beide in de Vierdaagse van Duinkerken. De eerste was min of meer per ongeluk: hij zou de sprint aantrekken voor Dylan Groenewegen. Een zevende plaats - ‘Er had meer ingezeten’ - in Parijs - Roubaix bestendigde nog eens zijn goede vorm.

Quote We gaan in die eerste etappe, die uit zal draaien op een sprint, werken voor Dylan van Baarle. Mike Teunissen

Tour de France

In de Tour de France moet het volgende succes zich aandienen: toeslaan in de eerste twee etappes. Teunissen: ,,We gaan in die eerste etappe, die uit zal draaien op een sprint, werken voor Dylan van Baarle. En voor de ploegentijdrit hebben we een fantastische ploeg." Of het een teleurstelling zal zijn als het geel niet wordt gepakt, vraagt Mees. ,,Ja. Hoewel, we rijden het hele jaar al in het geel."

Voor zijn eigen kansen gaan, dat wordt een lastig verhaal. ,,We wedden niet alleen op Dylan, met Steven Kruijswijk mikken we op het klassement. Die belangen staan dus voorop. Dus eerst Dylan, daarna Steven en dan kom ik misschien aan de beurt."