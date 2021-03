Wielrenner geschept door busje op rotonde in Sprang-Capelle

De kapel van Elshout wordt intiem: ‘Je wil kunnen bidden in besloten­heid’

23 maart ELSHOUT - De Mariakapel in Elshout is heel open, daardoor is er maar amper privacy. Dat gaat veranderen: er komt een voorgebouw aan het bestaande kapelletje. Dan kunnen alle bezoekers wél in alle beslotenheid bidden. ,,Het is iets intiems, dan voelt het niet prettig als iedereen je kan zien.”