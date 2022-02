Wielrenner gewond bij botsing met auto op kruising in Vlijmen

Anne en Bastijn zijn na ruim een half jaar herenigd met hun pup: ‘We hadden de hoop al opgegeven’

Ze hadden de hoop al opgegeven. De vorig jaar gestolen jonge pup van Anne en Bastijn van Breugel uit Almkerk zou nooit meer thuiskomen. Het verlies hadden ze al min of meer een plekje gegeven. Totdat zaterdagmorgen de telefoon ging. ,,Is het Bodie? Het is Bodie!” Anne gilde het van blijdschap uit. Ruim een halve week later is het gezin Van Breugel weer compleet. Bodie is thuis.

9 februari