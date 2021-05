Wielrenner zwaargewond na aanrijding in Drunen

Nieuwe site moet techniekon­der­wijs in De Langstraat promoten: ‘Personeel vinden wordt steeds lastiger’

30 april DE LANGSTRAAT - Om kinderen en jongeren in De Langstraat enthousiast te krijgen voor een baan in de techniek is vanaf vandaag een nieuwe website in de lucht: techniekvanjouwtoekomst.nl . Het Platform Techniek De Langstraat hoopt daarmee het dreigende tekort aan jongeren met een technische achtergrond te kunnen bestrijden.