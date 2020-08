Wielrenster gewond afgevoerd na botsing met auto in Haarsteeg

Sneller op zoek naar mensen met corona? Steek een pollepel in het rioolwater

8:47 KAATSHEUVEL - Misschien niet zo’n fris maar wel een heel nuttig klusje: het checken van ontlasting. Via rioolwater kun je corona vroegtijdig opsporen. Waterzuiverinstallaties in Midden-Brabant nemen wekelijks monster voor het RIVM, dat zo de verspreiding van het virus beter in beeld wil krijgen. ,,Op basis van wat er door de wc gespoeld wordt, kan veel menselijk gedrag worden herleid.”