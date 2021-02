Wijk heeft last van laagvliegende heli's Defensie: ‘Kan de vliegers uit mijn zolderraam een beker koffie aanbieden’

Duitsers schieten verkeerde wolf af, waarschijn­lijk moeder van ‘onze’ Billy

21 februari Een Duitse jager heeft niet ver van de Nederlandse grens ten onrechte een wolf doodgeschoten. Mogelijk is het de moeder van wolf Billy, die in 2020 tientallen schapen doodde in Haarsteeg en Vlijmen. Er was een afschotvergunning voor de vader van Billy, maar de jager doodde een vrouwtje, sowieso de verkeerde wolf dus.