Wijnand Aarts mengt zich, geheel ‘in stijl’, in straatnamendiscussie ex-Land van Ooit

Weer een vrachtwa­gen vast onder ‘berucht’ viaduct in Waalwijk

7 juni WAALWIJK - Het was weer even rustig onder het beruchte viaduct aan de Hertog Janstraat in Waalwijk, maar vrijdagochtend ging het toch weer mis: een vrachtwagen kwam vast te zitten onder de brug. De chauffeur was zelf instaat de vrachtwagen los te krijgen, maar de schade aan het voertuig is groot.