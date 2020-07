WIK hunkert naar nieuwe turnzaal in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG - De 168 gymnasten van sportvereniging Willen Is Kunnen (WIK) hopen dat de gemeente Altena dit jaar nog fiat geeft voor de bouw van een echte turnzaal nabij of in het Multifunctioneel Centrum d'Alburcht.

Ja, ze zijn best jaloers op de dokters en apothekers. Die huizen nu in een mooi gezondheidscentrum dat vastgeplakt is aan 'hun' MFC d'Alburcht. Bij WIK gunnen ze het hun buren van harte. ,,Maar nu wij", klinkt het hardop. ,,Wij hopen dat aan de andere kant van d'Alburcht voor ons ook zo'n soort gebouw komt te staan", wijst voorzitter Jojanneke van Dalen naar de Perzikstraatzijde van d'Alburcht.

Het idee om WIK aan een verbeterde turnaccommodatie te helpen zit al langer in de pen. In oktober 2017 werd er voor het eerst over gesproken toen er sprake was van het sluiten van de gymzaal aan de Tulpstraat, waar ook een deel van WIK de oefeningen doet. Daarnaast is het huidige sportdeel van MFC d'Alburcht, waar het overgrote deel van de gymnasten oefent, aan renovatie toe en laat de functionaliteit daar te wensen over.

Brief

Het WIK-bestuur wendde zich in januari 2018 per brief tot de raad van de gemeente Aalburg met het verzoek dat het graag mee wilde liften met het project aanpassingen MFC d'Alburcht. Het college pakte het goed op, zegt preses Jojanneke van Dalen. ,,Diverse gesprekken werden er vervolgens gevoerd. We hebben alleen de pech gehad dat de raad door de gemeentelijke fusie niet meer wilde beslissen over de investering van het (sport)zalen gedeelte, maar alleen over het gezondheidscentrum.''

WIK, opgericht in 1955, is met 168 leden na het Willem van Oranje College de grootste huurder van d'Alburcht. Momenteel gebruikt de vereniging ook nog de gymzaal aan de Tulpstraat maar dat heeft ook zijn langste tijd gehad. Het gebruik van die locatie hangt af wat op termijn gebeurt met de naastliggende openbare basisschool Henri Dunant. Zónder die zaal ontstaat pas echt overbelasting van de huidige sportzaal in de d'Alburcht.

Slepen met toestellen

,,We moeten in d'Alburcht als leiding ook telkens alle toestellen versjouwen en op zijn plaats zetten. We willen naar een situatie dat we de toestellen kunnen laten staan. Een vaste opstelling dus. En we willen ook een langere aanloop. Een betere springbaan creëren", legt algemeen bestuurslid Michelle de Fijter nog even voor de duidelijkheid uit. ,,De ouders van onze leden zeggen ook al dat het geen doen is om telkens de toestellen te moeten opzetten. We zijn er elke keer minstens een half uur mee bezig", vult De Fijter aan over de functionaliteit van de huidige d'Alburcht.

Het WIK-bestuur hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de nieuwe turnzaal. ,,Het zou geweldig zijn als het plan aan de raad gepresenteerd kan worden en dat ze er voor het einde dit jaar een klap op kunnen geven. Zodat er wellicht in de zomer 2021 met de verbouwing kan worden begonnen'', vervolgt Van Dalen. ,,De schetsen zijn al gemaakt'', besluit secretaris Goof van Rijswijk.