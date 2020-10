Wil en Koosje zijn zestig jaar getrouwd

SPRANG-CAPELLE - Was het nu bij de Galgenwiel of de bioscoop waar Wil Pulles (84) en Koosje van Raamsdonk (89) elkaar voor het eerst ontmoetten? Ook al zijn de twee het daar niet over eens, er is één ding waar ze wel van overtuigd zijn: de liefde voor elkaar. Het echtpaar is zestig jaar getrouwd.

De in Drunen geboren Wil en de uit Sprang-Capelle afkomstige Koosje gaven elkaar het jawoord in het gemeentehuis in de Vrijhoeve. Harrie Kommers was de ambtenaar van de burgerlijke stand terwijl broers Jan Pulles en Ries van Raamsdonk de taak van getuige op zich namen. Na het trouwen kregen Wil en Koosje een plek in het huis van de familie Van Raamsdonk, waar Koosje alle tijd en ruimte kreeg om voor haar vader en broers te zorgen. Pas na de geboorte van hun oudste zoon Sjaak zijn de twee op zichzelf gaan wonen. Later volgden er nog drie andere kinderen. De jongste kwam als nakomertje. Koosje was toen veertig jaar oud, maar zoals ze het zelf altijd zegt: 'Het hield haar jong'.

Op vakantie

Het gezin ging er in de weekenden regelmatig op uit en ging op reis tijdens vakanties. Waren de eerste uitstapjes nog met een slapende kroost op de brommer, werden er later met de auto vele speeltuinen en zwemparken bezocht. De eerste buitenlandse reis was een behoorlijke onderneming. Met een geleende caravan vertrok de familie naar Frankrijk, het land waar ze voor het eerst stokbrood aten. Maar ook later, toen de kinderen al lang en breed hun eigen ding aan het doen waren, stapten Wil en Koosje nog regelmatig in het vliegtuig voor een romantisch uitje met z'n tweeën.

Ieder een eigen ronde

De vakanties waren een beloning voor het keiharde werk dat het koppel altijd heeft verricht. Wil verdiende zijn boterham in de lederindustrie, maar ook als krantenboer in Capelle. Terwijl Koosje voor de kinderen zorgde, stond Wil - weer of geen weer - iedere ochtend al vroeg naast zijn bed om ervoor te zorgen dat de kranten op de juiste plek bezorgd werden. Hij liep net als zijn drie zoons, dochter en zijn vrouw altijd een eigen ronde.

Spelletjes spelen

Tegenwoordig besteden de twee hun tijd vooral graag aan het spelen van een potje kaarten. Tot voor de coronacrisis ging Wil nog menig avondje met zijn kaartvrienden in de omtrek naar een kaartwedstrijd. Hij appte dan trots dat hij weer een prijs had gewonnen. Maar dat zit er nu helaas niet meer in. Het spelen van spelletjes gebeurt nu met z'n tweetjes binnenshuis, in hun woning in Sprang, waar ze nog elke dag genieten van het samen oud worden.

Het koppel heeft zeven kleinkinderen, waarvan de oudste 29 lentes telt en de jongste 4 jaar oud is.