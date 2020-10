‘Wil je als bedrijf sociaal zijn, dan moet er geld verdiend worden’

NIEUWKUIJK/DRUNEN - Peerke van Delft heeft het nooit kunnen vermoeden, toen hij in 1895 in zijn smidse aan de Grotestraat in Drunen paarden besloeg en zijn beroemde ‘zelfscherpende’ schoffels verkocht. Dat zijn smederij zou uitgroeien tot een 125 jaar oud familiebedijf met zo’n 180 medewerkers. Dat officieel ook nog eens ‘futureproof’ is. ,,Familiewaarden zijn belangrijk, maar er moet ook geld worden verdiend.”

Het mag duidelijk zijn, Marc en Ad van Delft, de twee neven van 53 die samen eigenaar zijn van de Van Delft Groep in Nieuwkuijk, koesteren het verleden. In het bedrijfscafé een enorme foto van de (voor)vaderen. Vergaderkamers dragen namen die herinneren aan de geschiedenis, her en der in het bedrijf oude gebruiksvoorwerpen die verwijzen naar de historie van het bedrijf. Weten waar je vandaan komt is altijd goed.

Trots, ook op de kleine dingen

Maar een miljoenenbedrijf moet niet blijven hangen in het verleden, ook vooruit kijken. Niemand kan in de toekomst kijken, maar afgaande op het in de wacht slepen van de BOV-trofee en het daarbij behorende stempel ‘futureproof’, lijkt dat ook wel goed te zitten.

Trots zijn ze op die prijs. Zoals ze ook trots zijn op hun bedrijf, met 150 fulltime arbeidsplaatsen en al enkele jaren een stabiele jaaromzet van ongeveer 29 miljoen euro. ,,We zijn zeker trots op ons bedrijf, maar ook op kleinere dingen. Dat we service-monteurs gemotiveerd houden elke dag tien tot twaalf klussen te klaren. Dat we elk jaar zes of zeven VMBO’ers met een kaderopleiding aannemen; dat een METPro-leerling bij ons is doorgegroeid tot chef-monteur.”

Niet alleen ingewikkelde klussen

De Van Delft Groep is een ‘totaalinstallateur’. ,,Wij doen in alles waar gas, water, lucht en elektriciteit doorheen gaat. Gebouwgebonden techniek, zoals dat heet. Van bedrijfsgebouwen en scholen, tot zorginstellingen en woningen. Van grote zakelijke klanten tot de particuliere klanten.” Best ingewikkelde klussen soms.

Maar ook het op het oog wat ‘eenvoudiger’ werk is een belangrijke pijler onder het bedrijf: Tien miljoen euro van de jaaromzet komt uit service en onderhoud. ,,We hebben 35.000 cv-ketels in onderhoud en honderd auto’s rijden. Van de 150 fte’s zijn er 45 servicemonteur.”

Quote we wisten niet precies waar het verlies vandaan kwam, dus lieten we onze externe adviseur de boel eens goed doorlich­ten Ad en Marc van Delft, Van Delft Groep

Ad en Marc van Delft hebben om de Van Delft Groep heen inmiddels een netwerk opgezet van negen andere (innovatieve) bedrijven, die ze als ondernemer samen met een compagnon óf hebben overgenomen óf samen met jonge ondernemers of oud-collega’s opzetten. De directeuren van die bedrijven zijn ook voor de helft eigenaar.

Is het altijd alleen maar hosanna bij Van Delft? Nee, dat niet. Een paar jaar geleden nog was daar ‘een echt verlies’, zoals ze zelf zeggen. Achteraf gezien gaf dat het bedrijf een nieuwe impuls, heeft het mede bepaald waar het bedrijf nu staat. ,,Het was een nasleep van de bouwcrisis, maar we wisten niet precies waar het verlies vandaan kwam, dus lieten we onze externe adviseur de boel eens goed doorlichten.”

Quote Het bekende verhaal van de roze olifant: dingen die iedereen ziet werden niet benoemd, omdat je ze niet wílt zien Marc en Ad van Delft, Van Delft Groep

Zijn rapport was vlak voor de zomervakantie klaar, maar hij wilde het pas ná de vakantie presenteren. ,,Dan weet je wel hoe laat het is", kunnen ze er nu inmiddels om lachen. ,,De adviseur zei ‘het probleem begint bij jullie. Jullie moeten eerst zelf de nieuwe visie scherp hebben, dan begint de verandering bij jezelf en dan pas bij de rest. Dat was heel confronterend.”

Wat ‘het probleem’ precíes was? ,,Bij ons kon altijd veel, we deden alles voor de klant. En in ons DNA hebben we meegekregen dat de familie bij elkaar moet blijven. Echt Brabants. Het bekende verhaal van de roze olifant: dingen die iedereen ziet werden niet benoemd, omdat je ze niet wílt zien.”

Quote We noemen ons zelf wel eens een blote bil­len-organisa­tie. Iedereen ziet op z’n eigen niveau altijd hoe een taak of project er financieel voorstaat Marc en Ad van Delft, Van Delft Groep

Die houding is veranderd. ,,We zijn elkaar vaker ‘de waarheid’ gaan vertellen, dat was ons nooit geleerd”, vertelt Ad. ,,Nu doen we nog steeds veel op gevoel, maar we sturen op cijfers en feiten. We hebben immers ondervonden wat er gebeurt als je alleen maar de lieve vrede probeert te bewaren. Het bedrijfsbelang staat nu altijd voorop.”

Een hardere en meer zakelijke bedrijfscultuur dus? ,,Nee, zeker niet.” Ze weten niet hoe snel ze dat beeld naar de prullenbak moeten verwijzen. ,,We zijn en blijven een familiebedrijf, met de kernwaarde dat de ander belangrijk is. We noemen ons zelf wel eens een blote billen-organisatie. Iedereen ziet op z’n eigen niveau altijd hoe een taak of project er financieel voorstaat."

Quote Als mensen uit angst het zweet op de rug hebben, dan boek je op korte termijn misschien meer financieel rendement. Op de lange termijn echter niet. Ad en Marc van Delft, Van Delft Groep

,,We maken afspraken over de manier waarop we een project sturen en de medewerkers spreken ons en elkaar daarop aan, op basis van feiten. Maar we rekenen nooit iemand ergens op af. Als mensen uit angst het zweet op de rug hebben, dan boek je op korte termijn misschien meer financieel rendement. Op de lange termijn echter niet. Wij willen dat iedereen zich veilig voelt om te zeggen wat er aan de hand is en wat er fout gaat.”

Een voorbeeld? ,,Als iemand is vergeten een koppeling aan te draaien, waardoor er misschien voor 50.000 euro schade ontstaat, hebben we graag dat hij dat gewoon meldt. Dan gaan we kijken hoe we dat voortaan kunnen voorkomen. Je kunt niet altijd alles honderd procent goed doen, wel steeds beter worden.”

Om misverstanden te voorkomen: het is niet de bedoeling dat iemand vier of vijf keer per jaar vergeet een koppeling aan te draaien...

Quote Wij moeten voorwaar­den scheppen dat mensen fluitend naar hun werk gaan. En zorgen dat we zelf niet gaan zweven, want dan hebben we een groot probleem Ad en Marc van Delft, Van Delft Groep

De Van Delfts praten graag en vol enthousiasme over hun bedrijfsfilosofie. ,,We proberen familiewaarden om te zetten in bedrijfswaarden. Aandacht voor elkaar, elkaar helpen, goede regelingen voor het personeel. Echter wel op basis van wederkerigheid. Maar vergeet niet; als je als bedrijf sociaal wilt zijn, moet er geld verdiend worden; laat daar geen misverstand over bestaan.”

Over hun eigen rol? ,,Wij moeten zorgen dat er voldoende werk is. Voorwaarden scheppen dat mensen fluitend naar hun werk gaan. En zorgen dat we zelf niet gaan zweven, want dan hebben we een groot probleem.”

Over de toekomst? ,,Tot ons zestigste blijven we zeker de leiding houden en daarna dragen we deze waar mogelijk over. Maar we blijven wel de eigenaar.”

‘Gebouwd op staal en gas, elke wave bracht het bedrijf een stap verder’ DRUNEN/NIEUWKUIJK - Hoe de groei van ‘Peerke de smid’ tot een groot installatiebedrijf dat miljoenen omzet tot stand is gekomen? Een korte samenvatting. Het familiebedrijf is gebouwd op ‘staal en gas’, zoals Ad en Marc van Delft zeggen. Terugkijkend heeft elke grote maatschappelijke ontwikkeling de Van Delfts een stap verder bracht. Ad en Marc van Delft spreken van waves. Zo groeide het bedrijf op de golf van de wederopbouw na WOII. Werden landbouwwagens gemaakt toen daar behoefte aan was. Gingen de Van Delfts rolkassen maken toen boeren overstapten op de tuinbouw. Werd een aluminiumbedrijf onderdeel van het concern. Haakte het bedrijf in op de behoefte aan kachels. Nieuwe waves De intrede van aardgas en de sociale woningbouw in de jaren ‘60 en ‘70 bood weer nieuwe kansen: de aanleg van cv-installaties in woningen. Er kwam een eigen serviceafdeling en een elektrotechnische afdeling. Enzovoorts, enzovoorts. En zo zijn er nu vanwege de energietransitie de opkomende warmtepompen. En gaan er vast nog nieuwe waves komen.