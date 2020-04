'Wil je even naar het raam komen?’: burgemeester Altena al bellend langs gedecoreerden

ALMKERK - Burgemeester Egbert Lichtenberg maakte vrijdag een ronde langs de elf gedecoreerden in Altena. Natuurlijk ging hij niet naar binnen om de versierselen op te spelden, maar belde hij vanuit de tuin of vanaf straat.

Al vrij snel wordt de telefoon opgenomen. ,,Dag Wilbert met Egbert Lichtenberg, wil je even naar het raam komen? “ Wilbert van Steenis komt niet naar het raam. Hij komt naar buiten, op gepaste afstand uiteraard. Burgemeester Lichtenberg is naar Almkerk gekomen om hem te vertellen dat hij koninklijk onderscheiden is voor zijn vele verdiensten voor de Almkerkse samenleving.

Hij is een van de elf gedecoreerden in Altena. Vanaf half negen is Lichtenberg bezig geweest ze allemaal langs te gaan. Via een telefoontje in de tuin of vanaf straat stelde hij ze op de hoogte van de onderscheiding.

,,Het was bijzonder om dit zo te doen”, reageert hij aan het einde van de rondgang. ,,Ik heb een mooie ochtend achter de rug. Iedereen heb ik kunnen bereiken. Ze waren blij verrast, beduusd soms. Blije mensen ontmoet. Ik heb zelfs nog iemand in het ziekenhuis moeten bellen waar hij was opgenomen. Het was ook mooi om te zien, dat mensen die zich ingezet hebben voor de aanvragen van de onderscheidingen zich vaak op een leuke manier lieten zien.”

Het is voor de eerste keer dat Lichtenberg ter gelegenheid van Koningsdag inwoners met een onderscheiding kon blij maken. ,,Ik hoop het volgend jaar weer te kunnen doen, maar dan ook de onderscheiding zelf op te kunnen spelden wat nu gezien de coronacrisis niet mogelijk was.”