Wilde achtervolging van 'vriendelijk zwaaiende’ hardrijder in Haarsteeg eindigt met arrestatie

VIDEO Open dag bij RKC Waalwijk: Hans kan niet zonder geel en blauw

11 augustus WAALWIJK - Geel en blauw. Die kleuren lopen als een rode draad door het leven van Hans Meijer. Heel lang was hij supporter van SC Cambuur, want hij woonde in Leeuwarden. Toen hij een jaar of twaalf geleden naar Waalwijk verhuisde en ontdekte dat ook RKC Waalwijk geel en blauw textiel droeg, was de keus snel gemaakt. Deze zondagmiddag, tijdens de open dag die vooraf gaat aan de wedstrijd tegen AZ, heeft hij zich gehuld in een shirt van zijn club. Bij een kraam koopt Meijer (80) er eentje voor zijn kleinzoon, de 8-jarige Tibbe.