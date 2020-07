Watersport door coronacri­sis in de lift: ’het loopt als een tierelier’

19:31 DEN BOSCH/KERKDRIEL/HEUSDEN - Een vakantie op het water is door de coronacrisis dit jaar populairder dan ooit. Maar hoe gaat dat, met zoveel nieuwelingen in een bootje? Het Brabants Dagblad dompelt zich deze zomer onder in de wereld van de pleziervaart. Aflevering 1: botenverkopers en -verhuurders doen goede zaken.