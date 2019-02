Willem van Oranje College heeft zelf politie ingeschakeld om scholierengevecht te voorkomen

WAALWIJK - De politie heeft donderdag voorkomen dat leerlingen van het Willem van Oranje College en daarbuiten in Waalwijk met elkaar op de vuist zouden gaan. Via Whatsapp zouden leerlingen elkaar hebben uitgelokt, maar uiteindelijk is escalatie voorkomen. De schoolleiding heeft op tijd ingegrepen. ,,Eigenlijk is er helemaal niks gebeurd,” zegt directeur Kees Smit.

Volgens Smit was er een misplaatste grap gemaakt in een whatsappgroep waarop zowel leerlingen van het Willem van Oranje College als buiten de school op aansloegen. ,,We hadden door dat er iets speelde en aangezien er op een gegeven moment mensen buiten de schoolpoorten stonden te wachten op elkaar, hebben we zelf de politie ingeschakeld. Misschien zou er wat kunnen gebeuren.”

De politie heeft zelf gemeld dat ze tot drie keer toe scholieren uit elkaar moesten houden. Dit gebeurde buiten de schoolpoorten. Ze hebben de leerlingen hierop aangesproken, een paar zijn er weggestuurd en er is gepraat met enkele leraren. Over wie precies verantwoordelijk is voor deze ‘opruiing', zoals de politie het zelf noemt, kunnen ze nog niks zeggen. Ook de schoolleiding kan er niks over kwijt. ,,Het is lastig om hiervoor één persoon aan te wijzen, maar we hebben wel enkele leerlingen hierop aangesproken natuurlijk,” zegt Smit.

Bewustzijn

In het vervolg wordt er nog meer gepraat over groepsprocessen en waarheen dit kan leiden. ,,We willen meer bewustzijn creëren bij de leerlingen,” zegt Smit. ,,Wat gebeurt er als één iemand iets roept? En wat voor gevolgen heeft dit?”