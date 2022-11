Willemijn van Hees hamert op verantwoordelijkheid inwoners: ‘Soms snap je niet dat maar één iemand aan de bel trekt’

HEUSDEN - Of je nu twintig boa’s hebt of vier, het is nooit genoeg om alle overlast aan te pakken. Inwoners hebben juist ook zélf een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de aanpak van criminaliteit en het tegengaan van overlast. Willemijn van Hees kan er niet genoeg op hameren.