Wind of niet, in Hank maakte het zaterdag ‘ginne floit oit’

Die fluit kwam regelmatig terug in de deelnemende creaties. Er was ook lekker veel verstrekte muziek, waarbij het populaire “van links naar rechts” natuurlijk niet mocht ontbreken. Een wandelgroep beeldde het Oktoberfest uit, compleet met worst die uitgedeeld werd. De lopers maakten zelf muziek met bierflesjes in bierkratjes. Veel kleurige creaties trokken door de straten van Hank.



Het eindpunt van de tocht was ’t Uivernest, de residentie van de raad van Elf. Door de wind had de wagen van C.V. Wij ok nog wat onderhoud nodig. Maar dat was ingecalculeerd. Coen de Ruijter, die in Werkendam woont, is verkeersregelaar. Hij is geen vierder. Zijn maat wel, maar die regerlde ook het verkeer en had geen tijd voor de optocht. Hij droeg wel het sjaaltje van de Knustenrooiers. Dinsdag komt de stoet nog een keertje langs, dan in de avond en verlicht.