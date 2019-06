Windbeer op olieton van Hans La Hey komt op wisselsokkel in Heusden

Drunenaar Ad van de Pas (101): ‘Ik denk dat ik pas 's avonds over D-day hoorde’

11:30 DRUNEN - Wat merkten Brabanders op 6 juni 1944 van die enorme invasie op de Franse stranden honderden kilometers verderop? Eerst was er ongeloof, volgens de 101-jarige Drunenaar Ad van de Pas . ,,We dachten: eerst zien dan geloven. Maar dat was het nou net, er was niks te zien. Geen tv of krant alleen af en toe die radioberichten.”