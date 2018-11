Windmolenpark naast Haven Zeven zit er volgens Waalwijk niet in; ‘daar moet het landschap open blijven’

,, Op Haven Zeven is er veel minder overlast. Er wonen geen mensen in de buurt en er staan geen bedrijven.” Waalwijk laat echter weten dat de gemeenteraad zes jaar geleden al heeft afgesproken dat het ‘zoekgebied’ voor windmolens in het westen wordt begrensd door de Sprangsche Sloot. Het stuk naast Haven Zeven doet niet mee. Waalwijk wil aan die kant van het bedrijventerrein het ‘landschap open houden'.

Uitstel

Of er echt geen aanpassingen meer worden gedaan aan het windmolenplan, is de vraag. Wethouder Dilek Odabasi haalde deze week onverwacht het windmolenplan van de agenda van de raadsvergadering van donderdag. De Waalwijkse politiek zou nog te weinig weten over de impact van het toekomstige windmolenpark op de omgeving. Er is nieuwe informatie die de wethouder met de raadsleden wil delen. Wanneer dat gaat gebeuren, is niet bekend gemaakt.