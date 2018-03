Windmolenplan Waspik in de ijskast, plannen voor Waalwijk gaan door

Bekvechten in raad Aalburg over AquaAltena

13 maart WIJK EN AALBURG/ANDEL - Een gemeenteraad die er 'voor spek en bonen bij zit', een 'godsgeschenk dat er straks in Altena een bestuur zit dat niet zulke fratsen uithaalt'. Harde woorden had Shah Sheikkariem van AltenaLokaal tijdens het debat in de Aalburgse raad over AquaAltena.