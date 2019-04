Windmolens op Haven Acht in Waalwijk? Lijst IJpelaar heeft cruciale stem, is eruit, maar zegt het nog even niet...

WAALWIJK - Voor of tegen windmolens op Haven Acht? Lijst IJpelaar weet waar haar beslissende stem naar toe gaat. Toch zwijgt de partij nog even. Pas in de raad op 11 april spreekt ze het verlossende woord.

De spanning loopt op. Lijst IJpelaar is er uit, maar pas volgende week maakt de Waalwijkse eenmansfractie bekend of ze vóór of tégen windmolens is op bedrijventerrein Haven Acht. De partij lijkt een beslissende stem te hebben in de discussie rond de windmolens.

Raadslid Yvette IJpelaar vindt het niet netjes om nu al haar standpunt te geven. Dat doet ze donderdag 11 april als de raad zich over de windmolens buigt. Om een goede mening te vormen vroeg ze via Facebook mensen mee te denken over de vraag of Haven Acht wel een geschikte plek voor windmolens is. ,,Ik krijg reacties van voor- en tegenstanders", stelt ze, maar laat verder niets los.

Politiek sterk verdeeld

Haar stem is zo belangrijk, omdat de politiek sterk verdeeld is over de windmolens. De gemeente wil samen met Brabant Water vijf windmolens plaatsen op Haven Acht. De gemeenteraad leek het lang eens over die locatie. Maar de twee grootste coalitiepartijen LokaalBelang en VVD hebben nu moeite met die plek: te veel weerstand en te dicht bij Baardwijk. Zij lijken meer te zien in de locatie ten westen van de Sprangse sloot, naast Haven Zeven.