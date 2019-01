Winkeldief (40) grist voor 1.100 euro aan bestek mee uit winkel in Waalwijk

Alterna­tief voor ‘dure cultuurhal’ verrast Waalwijkse verenigin­gen

11:39 WAALWIJK - Waalwijk zit flink in de maag met de veel duurder uitgevallen plannen voor een nieuwe ‘cultuurhal’, maar plots is een alternatief in beeld. Volgens wethouder John van den Hoven heeft zich een mogelijk andere oplossing aangediend voor het huisvesten van de amateurverenigingen, maar wil verder niets kwijt over de laatste ontwikkelingen. De verenigingen zelf reageren totaal verrast op het nieuws.