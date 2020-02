Winkeldief mishandelt AH-medewerker in Waalwijk

Veertig procent zonnepark Waalwijk verkocht: coöperatie houdt extra informatie­avon­den

7:00 WAALWIJK - LangstraatZon, de coöperatie die in Waalwijk een zonnepark wil aanleggen, houdt in maart vier extra informatieavonden over het project. Na de informatieavonden eind januari is veertig procent van de eerste fase van het zonnepark verkocht. ,,Een mooi resultaat", vindt voorzitter Albert Pols. ,,Maar onze ambitie is groter.”