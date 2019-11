Winkelend publiek in Waalwijk krijgt toch steeg mét klinkers

Een filmpje pakken in Waalwijk? Het is nog wennen voor de Polen

13:36 WAALWIJK - Het is voor veel Poolse arbeidsmigranten nog even wennen. Ze kunnen in Waalwijk voor het eerst naar een film in hun moedertaal, een mooie afsluiting van een dag hard werken. Maar het loopt nog niet echt storm in Theater De Leest.