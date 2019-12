Winkeliers Waalwijk vrezen omzetverlies als Steegje van Sebregts niet doorsteek in centrum wordt

DEN HAAG/WAALWIJK - Wel of niet het 'Steegje van Sebregts’ in de plannen voor het Waalwijkse centrum. Daarover ging maandag de discussie tussen de gemeente en enkele ondernemers voor de Raad van State.

,,Het Steegje van Sebregts is de meest ideale situatie’’, verklaarden woordvoersters van de gemeente Waalwijk in Den Haag. Toch wordt het steegje niet dé doorsteek van het parkeerterrein aan de Taxandriaweg naar de Grotestraat. Waalwijk heeft een ander plan. Het gemeentebestuur is het na vele rechtszaken met grondeigenaar Sebregts niet eens geworden over de aankoop van de gronden tussen ElectroWorld en juwelier Cortenbach. Wat er wel met het steegje gaat gebeuren is onduidelijk.

Sebregts vindt dat de gemeente zich aan de afspraken moet houden die in 2008 zijn gemaakt. Er was zelfs al een prijs afgesproken: 795.000 euro. De gemeente laat het steegje voorlopig bungelen. Misschien komt er ooit een tweede doorsteek, misschien ook niet. Volgens Sebregts maakt de gemeente misbruik van haar bevoegdheid. Hij vermoedt dat Waalwijk het straks voor een prikkie in handen wil krijgen.

Sebregts is een van de winkelverhuurders die maandag naar de Raad van State stapten. Hun grieven zijn gericht tegen een herziening van het bestemmingsplan Centrumplan Waalwijk. Het Steegje van Sebregts zit daar niet meer in als doorsteek, tot onvrede van de winkeliers, die het schrappen van het steegje aanvechten.

Nagelsalon, kapperszaak en Electroworld

Waalwijker Sebregts is eigenaar van het steegje en van het pand waar ElectroWorld in zit. Hij heeft de huur moeten verlagen, zegt hij. Dat komt omdat hij het na 2008 is gaan verhuren met de belofte dat naast het pand de belangrijkste looproute zou komen. Daardoor lijdt hij schade en het gaat volgens hem ook ElectroWorld omzet kosten. Zijn andere huurders, een nagelsalon en een kapperszaak in de Grotestraat, verwachten ook omzetdaling. Er zijn meer pandeigenaren en winkeliers die schade vrezen zoals De Wereldwinkel in de Grotestraat.