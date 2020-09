Winkels in Altena definitief niet open op zondag

ALMKERK - Het was te verwachten. De winkels blijven in Altena, behalve in de vesting Woudrichem, op zondag gesloten. Een ruime meerderheid van de raad, met uitzondering van de VVD, staat hier achter.

Wel is er instemming met openstelling op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag, mits deze dag niet op zondag valt.

Afspraken in coalitieakkoord

Tijdens eerdere besprekingen waren de kaarten in feite al geschuwd. Om meer dan principiële reden, zoals zondagsrust, werden koopzondagen niet nodig gevonden. Een verrassing was dit niet, omdat in het coalitieakkoord voor de huidige bestuursperiode hierover al afspraken zijn gemaakt.

De VVD deed door het indienen van een motie, een poging het college op te roepen in dialoog te gaan met de ondernemers in de gemeente over de zondagsopenstelling en daarin ook argumenten als bedrijfseconomische belangen, werkgelegenheid, de tijdgeest, het toerisme en het onderscheid tussen de kernen, te betrekken.

Oproep tot dialoog

Een dringend beroep van Robert van Dijk op de motie te steunen kreeg van geen enkele fractie steun. Een oproep tot een dialoog is niet nodig reageerde Wendy van Ooijen (CDA) omdat wethouder Matthijs van Oosten (CDA) die al eerder heeft toegezegd. Maar dat zag de VVD’er toch anders omdat het antwoord naar zijn mening al op voorhand vaststaat.

Van Ooijen vond het opvallend dat ondernemers maar weinig van zich hebben laten horen dat ze het jammer vinden als winkels op zondag niet open kunnen. De VVD suggereerde echter dat “regelmatig verzoeken” daartoe gedaan worden.

‘Niet alles is economie’

Progressief Altena snapte de roep van ondernemers. “Maar niet alles is economie”, zei Anne-Wil Maris. Ook voor AltenaLokaal was de toezegging van de wethouder om informatie op te halen bij de ondernemers voldoende wat volgens Philip den Haan de motie overbodig maakte. Hij was de boer op geweest en daarbij geen ondernemer tegengekomen die zijn winkel zondags open wil hebben. Van Dijk benadrukte dat het zijn fractie niet gaat om het aantal ondernemers dat openstelling wil, maar om het principe.

Wethouder Van Oosten reageerde dat er ondernemers zijn die graag open willen en die dit absoluut niet willen. Hij gaf aan niet doof te zijn voor de praktijk. “Als een grote groep ondernemers zegt ‘wethouder, het kan niet meer’ kom ik bij u als raad terug.”

Ondanks dat de openstelling op de tweede feestdagen van de SGP ook niet had gehoeven, stemde die daar wel mee in.