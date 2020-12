Winkels in Heusden mogen voor Kerst stuk langer open. Maar niet allemaal

Fietsenma­ker Koks in Haarsteeg stopt er mee. En dit keer echt

1 december HAARSTEEG - Drie jaar geleden stopte Hans Koks met de verkoop van fietsenwinkel. Toch was dat niet helemaal het einde. Drie dagen in de week hield hij zijn werkplaats open, maar in januari is het voorbij. En dit keer echt. ,,Ik wilde mensen gewoon blijven helpen.”