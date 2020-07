Winkels in Sprang-Capelle mogen open op zondag: 'Het getuigt van weinig respect’

In coronatijd kunnen ondernemers een steun in de rug goed gebruiken. Dat was voor de VVD reden om nu met de motie te komen voor de verruiming van de winkeltijden. Hoe groot de behoefte in Sprang-Capelle aan zondagopenstelling is, wist raadslid Ilona Klerks niet. ,,Maar als één ondernemer het wil, willen we hem geen strobreed in de weg leggen.”