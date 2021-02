Winkels Werkendam willen snel open: ‘Het is hier geen Koopgoot’

Winkeliers in Werkendam roepen wethouder Matthijs van Oosten op samen met zijn collega’s in de regio een brandbrief te sturen naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ondernemers zeggen dat het water hen zo aan de lippen staat, dat hun winkels zo snel mogelijk open moeten.

,,We begrijpen we dat er maatregelen nodig blijven maar er moet nu gerichter geschoten worden", zegt voorzitter George van den Heuvel van BIZ Werkendam. ,,Er is door onze ondernemers alles aan gedaan om het tot in de puntjes coronaproof te maken. Dat er problemen zijn in de grote winkelcentra en winkels als Ikea, dat geloven we allemaal, maar moeten wij daarvan de gevolgen dragen?”

Volgens Van den Heuvel worden winkeliers te veel over één kam geschoren en wordt vanuit Den Haag louter gekeken naar grote winkelketens. ,,De besmettingen zitten niet in een centrum zoals het onze. Wij zijn absoluut niet te vergelijken met de binnensteden. Het is hier geen Koopgoot.”

Regio IJmond

De winkeliers zijn ervan overtuigd dat ook de horeca in Werkendam weer open kan. ,,Geef deze mensen ook de ruimte om weer mensen te ontvangen, desnoods alleen per huishouden. Het geduld en draagvlak raken op. Als wethouder economische zaken zul je ook begrijpen dat dit niet vol te houden is met alle gevolgen van dien voor de toekomst”, schrijft Van den Heuvel aan Van Oosten.

Van den Heuvel hoopt dat de wethouder het voorbeeld volgt van zijn collega's in de regio IJmond. De wethouders van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen stuurden vorige week al gezamenlijk een brief naar minister Bas van 't Wout met het verzoek niet de ogen te sluiten voor de belangen van (kleine) ondernemers en met hen in gesprek te blijven. Om de Werkendamse noodkreet luider te laten klinken, zou Van Oosten ook contact moeten opnemen met zijn collega’s in de regio.

Zorgen overbrengen

Wethouder Van Oosten zegt de noodoproep te begrijpen. ,,Samen met gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout zullen ook wij op zeer korte termijn onze zorgen overbrengen aan het kabinet. Wij verzamelen de laatste gegevens van onze bedrijven zodat we zo gericht mogelijk het rijk kunnen informeren over de problemen die onze ondernemers hier in de regio ondervinden. Ik verwacht dat er dit weekeinde weer besluiten worden genomen over maatregelen die vanaf maart gaan gelden. Het is belangrijk dat het kabinet een volledig beeld heeft zodat het op de juiste manier de coronacrisis kan bestrijden en tegelijkertijd de lokale bedrijven kan ontzien en ondersteunen.”

