Winnaars Hunted Heusden: ‘We hebben ons een ongeluk gerend’

HEUSDEN - ‘Criminele jongeren’ die uit de buurt blijven van hunters. Dat klinkt als een spannende thriller, maar het was afgelopen zaterdag werkelijkheid in Heusden Vesting.

,,Deze kant op”, roepen Sam Briejer en Nadja van de Veerdonk terwijl ze over de kinderkopjes in de straten van Heusden Vesting lopen. Op hun telefoon hebben ze een app waarop ze zien dat de criminelen om de hoek staan. Ze spelen mee met Hunted, een outdoor game, georganiseerd door Stichting de Schroef, gemeente Heusden en jongerenwerk Bijeen. Dertig jongeren strijden in de finale om de meeste punten. De ene groep speelt de rol van de criminelen, de andere groep de hunters. Halverwege het spel draaien de rollen om.

Het tweetal uit Drunen heeft twee criminelen te pakken. ,,Omdat we op minder van 50 meter van hen kwamen, hebben we ze te pakken. Nu moeten we terug naar het politiebureau, dat aangegeven wordt met een blauw gebouw op de kaart, om onze punten te innen”, legt Nadja uit. ,,Normaal gesproken zouden we nu op de ski’s staan, maar dit is ook erg leuk en spannend.”

Kat- en muisspel

Alle deelnemers die in Heusden Vesting meedoen aan Hunted vingen afgelopen woensdag al genoeg criminelen, en dus punten, om zich te plaatsen voor de finale. Het spel werd toen gespeeld in Vlijmen en Drunen. ,,Hier op de kaart zie je de hunters, criminelen, sieraden, kluizen en politiebureaus”, laat buurtsportcoach Paulien Kok van Stichting de Schroef zien. ,,We hebben het spel bij ‘Doe Nederland’ gekocht, die speciaal voor de gemeente Heusden een licentie heeft ontwikkeld”, vertelt Kok.”

Op de Vismarkt werd het startsein door wethouder Peter van Steen gegeven voor het kat- en muisspel, waar het twee uur later ook weer eindigt. Tactiek van de winnaars? ,,We hebben ons een ongeluk gerend”, vertellen Cas van der Veeken en Hidde Struik uit Drunen. ,,We hebben ook wel wat geluk gehad. Op het einde hebben we ons op de dijk nog een beetje verstopt voor de hunters.”