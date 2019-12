Winters Waalwijk; weten de mensen wel dat hier een evenement gaande is?

Het winkelend publiek wordt deze zaterdag in De Els verrast door een zingende sneeuwkoningin, onderdeel van Winters Waalwijk. Het thema is Muziek. Het echtpaar Verkooijen uit Waalwijk heeft haar wel gezien, maar weten niet dat dit een onderdeel is van het evenement. Sterker nog, ze hebben helemaal niets gehoord over Winters Waalwijk.

Volledig scherm De draaimolen op Stadhuisplein doet nog geen goede zaken. © Jeannette Trum

Volledig scherm Het winterelfje. © Jeannette Trum ,,Wij lopen iedere zaterdag een rondje door de Els en dan rusten we, net als nu, even uit om daarna nog gezellig ergens een kopje koffie te gaan drinken”, zegt mevrouw. De uit Loon op Zand afkomstige Corrie Jansen is wel op de hoogte en speciaal naar Waalwijk gekomen. Ze staat samen met haar man in de Antoniusstraat te kijken naar een winterelfje.

Quote Wij merken hier ook niets van extra toeloop Manon Kemmeren, By Pia Lingerie/Badmode

Manon Kemmeren van By Pia Lingerie/Badmode in de Antoiniusstraat reageert heel verbaasd. ,,Winters Waalwijk? Hier? Weet ik niets van. Wij merken hier ook niets van extra toeloop.” Bij Jola Textiel, wat dichter bij het centrum, is de toeloop van klanten ook niet veel meer dan op een gewone zaterdag. Angela van Brunschot van Boekenvoordeel in De Els is op de hoogte van het evenement. ,,Het is gezellig druk maar of de mensen komen vanwege Winters Waalwijk. Geen flauw idee”, laat ze weten.

‘Twee voorbijlopende straatmuzikanten’

Bij C&A is bedrijfsleider Frans Reijven in zijn nopjes. Het is druk geweest en volgens hem ligt dit aan het evenement en de kanskaartactie. Jacques Maas van Electroworld aan de Grotestraat heeft niet veel van Winters Waalwijk gemerkt. ,,Behalve twee voorbijlopende muzikanten”. Hij juicht het wel toe dat er iets dergelijks georganiseerd wordt.

Mari van Gelder, mede-organisator en verbonden aan de Tavenu vertelt dat op de zaterdagen 14 en 21 en op zondag 22 december van alles te beleven is, zoals Love is all you need, wandelende kerstbomen en zingende Kerstmannen. En als afsluiter op zaterdag 28 december staat alles in het teken van oliebollen. Kinderen kunnen gratis in de draaimolen voor het oude stadhuis.