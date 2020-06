Wisselen van rijstrook gaat fout: auto botst met vrachtwagen op Midden-Brabantweg in Waalwijk

De kunstwe­reld verklaarde Hans Andersson voor gek, maar in Herpt bouwt hij werkplaats voor muziek, dans, toneel en cabaret

10 juni HERPT - In Herpt wordt een droom van Hans Andersson gerealiseerd: de bouw van een culturele werkplaats. De kunstwereld verklaarde hem in eerste instantie voor gek, zo'n groot project in een klein dorp. Maar die toon is veranderd. Het plan wordt inmiddels omarmd door prominenten uit de culturele sector.