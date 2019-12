Witboomstraat in Veen opnieuw toneel van autobranden

In dezelfde straat zijn in de aanloop naar oud en nieuw al meerdere auto's in brand gestoken. De Witboomstraat is over het algemeen vaak toneel voor de autobranden. Auto’s worden van de sloop opgehaald en in die straat ‘traditioneel’ in brand gestoken. Deze oudjaarsnacht zijn al zes voertuigen in vlammen opgegaan. Op de kruising zijn een paar honderd mensen aanwezig.