Woede over reactie grondspeculatie in Waalwijk. ‘Er móet gelekt zijn’

Echt harde bewijzen dat is gelekt hebben ze niet, erkent Luuk Ottens (PvdA) desgevraagd. Maar het lijdt voor de beide oppositiepartijen geen enkele twijfel dat een projectontwikkelaar beschikt over voorinformatie over plannen van Waalwijk met het gebied naast Haven Zeven. ,,Want hoe kan het anders dat een ontwikkelaar volop bezig is met de aankoop van grond, tegen exorbitante prijzen.”