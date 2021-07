Woerkummer Renze Bergsma wordt burgemeester in Coevorden: ‘Een opmerkelijke stap? Voor mij niet’

Bergsma heeft al een behoorlijke staat van dienst in de politiek. Hij was onder meer tien jaar wethouder (en loco-burgemeester) in de voormalige gemeente Woudrichem. Verder was hij gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant en is hij momenteel Statenlid. Bergsma vond het echter de tijd om zijn loopbaan een iets andere richting te geven: van partijpolitiek naar burgemeesterschap. ,,Een opmerkelijke stap? Voor mij niet.”