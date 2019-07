Woerkumse ‘skiffies’ in het zonnetje gezet vanwege goud, zilver én brons

Donderdagavond werden de medaillewinnaars nog eens in het zonnetje gezet in hun eigen haven, waarbij vooral de gouden plakken van de jongens onder 19 en de gemengde ploeg onder 19 werden gevierd. Op de SkiffieWorlds wordt geroeid in een speciaal soort sloep. Dat type is zo ontworpen dat deze zelf te bouwen is.