Wolf gespot in Haarsteeg: ‘We hadden gehoopt dat hij naar andere omgeving zou zijn gegaan’

Geen paniek in Heusden. Maar wel uitstel keuzes

14:55 VLIJMEN - De stormbal is nog lang niet gehesen, wethouder Mart van der Poel maakt zich nog niet veel zorgen over de Heusdense financiën. Maar feit is wel dat zonder bezuinigingen of extra inkomsten, Heusden volgend jaar niks nieuws kan doen. Dus wordt nu gekeken waar het een tandje minder kan.